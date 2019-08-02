Москва, 2 августа, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В карты платежной системы «Мир» будут устанавливать отечественные модули для бесконтактной оплаты. Об этом 2 августа сообщил РБК со ссылкой на представителя компании-разработчика АО «НИИ Молекулярной электроники» Алексея Дианова.

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Он сообщил, что этот модуль был разработан специально для Национальной системы платежных карт (НСПК), он работает под управлением собственной ОС. Производством чипа будет заниматься компания «Микрон», являющаяся частью совместного предприятия компаний АФК «Система» и Ростех.

Сейчас бесконтактные карты «Мир» оборудуются модулями производителей из Франции и Южной Кореи. А те устанавливаемые в карты «Мир» модули, которые производятся в России, не поддерживают технологию бесконтактной оплаты.

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«Мир» является национальной российской платежной системой. В роли её оператора выступает АО «Национальная система платёжных карт», компания была основана в 2015 году.