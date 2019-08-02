Москва, 2 августа, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Три республики Северного Кавказа — Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария — вошли в пятёрку регионов России с наименьшим числом абортов, сделанных в 2018 году. На тысячу женщин детородного возраста в этих субъектах приходится меньше десяти абортов. Соответствующие данные представлены в статистическом сборнике Минздрава РФ за 2018 год, передаёт 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Регионом с самым низким числом абортов за 2018 год стала Ингушетия, где показатель искусственного прерывания беременности составил 6,2 случая на тысячу женщин детородного возраста. Дагестан занимает второе место (7,0), Кабардино-Балкария — четвёртое (8,6). Между ними расположилась Москва (8,5).

Показатель меньше десяти также зафиксирован в Белгородской, Тамбовской и Тульской областях. Наибольшее же число абортов в 2018 году было зафиксировано в Еврейской автономной области (35,6 на тысячу женщин детородного возраста), Туве (34,5) и Сахалинской области (32,2).

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Как сообщало ИА REGNUM, регионы Северного Кавказа, согласно данным Росстата, заняли первые шесть мест в рейтинге рождаемости за 2018 год. Возглавила список Чеченская Республика.

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