Токио, 2 августа, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Герои популярного аниме-сериала One Piece станут персонажами рекламы чистящего средства. Об этом 1 июля сообщил портал Anime News Network.

One Piece в рекламе японского чистящего средства

В рекламе пираты из команды Соломенной Шляпы не сражаются с врагами, а чистят свой корабль «Таузенд Санни». Главный герой сериала Луффи меняет свой обычный девиз «я стану королём пиратов!» на «я стану королём, который легко всё почистит». Сообщается, что ролик будет демонстрироваться в кинотеатрах вместе с премьерой полнометражного мультфильма One Piece Stampede.

Напомним, One Piece («Большой Куш») — это популярная манга авторства Эйитиро Оды и одноимённый аниме-сериал. Сюжет One Piece рассказывает о юноше по имени Манки Д. Луффи, который мечтает стать королём пиратов и найти таинственное сокровище.