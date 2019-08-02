Белгород, 2 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Потребители газа в Белгородской области по итогам первого полугодия 2019 года имеют просроченную дебиторскую задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» в размере свыше 271 млн рублей. В рамках законодательства всем должникам газовики направили уведомления о предстоящем ограничении подачи газа. Таких неплательщиков в регионе более 31 тысячи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как цитирует ИА «Бел.ру» заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константина Выродова, в ряде случаев крайние меры — единственный способ повлиять на должника. После отключения потребителя от системы газовики вправе начислять пени, взыскивать долг в судебном порядке. Работы по повторному подключению выполняются за счёт абонента.

С начала 2019 года в Белгородской области была приостановлена подача газа 2877 должникам. Более 21 тысячи потребителей предпочли оплатить свой долг, чтобы избежать отключения.