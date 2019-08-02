Рига, 2 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В 2017 году около 5% первенцев от всех новорожденных в Латвии появились на свет у матерей, возраст которых был меньше 20 лет. Об этом сообщает rus.lms.lvсо ссылкой на данные Eurostat.

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

По данному показателю среди стран Евросоюза Латвия заняла 5-е место, соседние Литва и Эстония оказались на 7-м и 11-м месте соответственно. Странами-лидерами по данному показателю оказались Болгария (12,5%) и Румыния (12,1%), а аутсайдерами — Италия и Словения (1,1%), а также Дания (1%).

За период 2010—2017 годов, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), пропорция детей, родившихся у матерей младше 20 лет, уменьшилась в два раза, с 10,6% до 6,7%.