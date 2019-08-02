Москва, 2 августа, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 2 августа отыгрывают наверх 2% после сильного падения вечером 1 августа вплоть до $60 за баррель марки Brent. Частично восстановившись, в моменте нефтяные фьючерсы достигали сегодня утром планки $62,20 и торгуются пока к полудню в коридоре $61,60 — $61,90 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Причиной резкого падения 1 августа стала угроза мировой экономике, неожиданно озвученная в новых твита от Дональда Трампа. В них американский президент сообщил и позже подтвердил это в комментариях для прессы, что с 1 сентября США введут 10%-ные тарифы практически на все остававшиеся до сих пор незатронутыми торговыми ограничениями китайские товары, общим объёмом $300 млрд. Нефть соскочила вниз одновременно с биржевыми индексами», — пояснил эксперт.

Статистика по буровым установкам 2 августа вечером вряд ли изменит настроение инвесторов, и, в случае серьёзной дальнейшей корректировки бирж, нефть вполне может продолжить снижение. Технически цены находятся в нисходящем тренде, преодоление в четверг уровня горизонтальной поддержки на отметке $61,90 за бочку подтверждает формальную возможность продвижения вплоть до следующего уровня $59,55.

Перспектива снижения спроса, в связи со вновь возросшим торговым конфликтом между Пекином и Вашингтоном, способна уже к понедельнику привести котировки нефти к минимумам середины июня 2019 года.

«Впрочем, с рациональной точки зрения, вводимые Трампом с сентября тарифы не изменят моментально некий устоявшийся среднесрочный расклад по добыче, запасам и спросу на чёрное золото, и в этой связи вчерашняя реакция нефтяного рынка на данную новость может оказаться своего рода эмоциональным всплеском, а само движение большинство рынка может посчитать и несколько чрезмерным», — отметил Хоменко.

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