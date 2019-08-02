Рязань, 2 августа, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Документы на должность главы администрации Рязани подал шестой кандидат. Это заместитель главы администрации Пронского района по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Андрей Ильичев, сообщили 2 августа в пресс-службе городской думы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По данным Рязанского городского сайта, неделю назад Ильичев претендовал на должность мэра Новомичуринска, но набрал меньше голосов, чем другой кандидат. Специальная комиссия принимает документы от кандидатов до 17:00 2 августа. Ранее заявки на участие в конкурсе подали Павел Ахунов, Дмитрий Калтаченко, Андрей Любимов, Александр Ачалов и Виктор Ефремочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на должность главы администрации Рязани назначен на 6 сентября 2019 года — мэра изберут депутаты на заседании гордумы.