Рим, 2 августа, 2019, 15:50 — ИА Регнум. В центре внимания целого ряда ведущих итальянских СМИ в пятницу, 2 августа, вновь появились прошедшие шесть дней назад «протестные акции в Москве».

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Иллюстрацией к большинству этих новостей служит фотография 17-летней гражданки, «читающей Конституцию сотрудникам полиции» (спиной к ним).

Одну и ту же фотографию утром 2 августа разместили ведущее информагентство страны — ANSA, итальянская редакция Sky, одна из двух наиболее влиятельных газет страны Corriere della Sera, газета La Stampa и целый ряд других изданий.

Как и в случае с некоторыми другими временными героями, имя персонажа (Olga) используется в заголовках без фамилии.

ANSA назвала участницу акции «Марианной московских протестов» и «идеальным синтезом поколения», отметив, что она «стала символом недавней волны антикремлевских протестов».

Corriere della Sera, в свою очередь, хвалит утвержденную при Борисе Ельцине «скопированную в значительной степени с французской и американской» Конституцию России, а также цитирует слова гражданки о том, что «мы хотим жить в свободной России».

La Stampa отмечает, что «маленькая Ольга уже стала символом нового поколения россиян» и что «некоторые уже сравнивают ее с мальчиком, бросившим вызов танкам на площади Тяньаньмэнь».

Две предыдущие волны пристального «внимания» к событиям в России в итальянских СМИ были связаны с «убийством ЛГБТ-активистки в Петербурге» и «отравлением лидера оппозиции». О развитии ни одной, ни другой истории большинство источников ничего не сообщило.