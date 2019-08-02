Рига, 2 августа, 2019, 15:50 — ИА Регнум.

Selfmade Рижская дума

Временно исполняющий обязанности мэра латвийской столицы Олег Буров (партия «Честь служить Риге») считает, что в августе он уже официально займет пост главы столичного горсовета, а вероятность проведения внеочередных выборов в Рижскую думу невелика, сообщает Латвийское радио.

На данный момент депутаты Рижской думы согласовывают коалиционный договор, который будет опубликован утром 16 августа. Именно и.о. мэра Олег Буров является наиболее вероятным кандидатом на пост, так как «за» его кандидатуру точно проголосуют 28 депутатов.

Сам Буров не подтверждает, что в создаваемой коалиции будут необходимые 30 депутатских голосов для утверждения его кандидатуры. Но по его словам, у ранее изгнанных из партии «Согласие» депутатов «эмоции и амбиции поутихли», и их требования насчет вице-мэрской должности были удовлетворены.

«Реально я вижу, что со стороны «Согласия», со стороны фракции независимых депутатов есть движение к центру, чтобы договориться», — рассказал Буров.

Но несмотря на это оппозиция не теряет надежду заполучить пост мэра. Так, свою кандидатуру уже представил оппозиционный депутат Виестур Зепс (партия «Для развития Латвии»). Он разработал свою программу и основные тезисы, включив и установки своих других коллег в оппозиции.

«Мы на верном пути, и в первые недели августа добьемся соглашения, чтобы продвигаться к смене власти в думе», — заявил Зепс, отметив, что не исключает создание коалиции меньшинства в Рижском думе, в связи с чем уверенность в необходимости проведения внеочередных выборов среди оппозиции поубавилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреле 2019 года мэр Риги Нил Ушаков был отстранен по решению латвийского министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Причина — допущенные за последние годы администрацией города финансовые нарушения.