Джакарта, 2 августа, 2019, 15:51 — ИА Регнум. У берегов острова Суматра в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

(сс) Fabio Achilli Побережье острова Суматра. Индонезия

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы сегодня, 2 августа, в 12.03 по времени UTC (15.03 мск). Эпицентр землетрясения находился 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang), а очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, Центр вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий в Индонезии связывает землетрясения, которые произошли в начале июля в Молуккском море, с субдукцией. Субдукция — это геологический процесс на стыке тектонических плит. Он происходит, когда одна плита уходит под другую.

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