Екатеринбург, 2 августа, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В семи свердловских населённых пунктах откроют новые кинозалы. Об этом заявила региональный министр культуры Светлана Учайкина на пресс-конференции.

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». Реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР Съёмочный процесс

Область участвовала в конкурсе Фонда кино, в результате чего удалось получить 5 млн рублей на организацию кинозалов в семи городах региона. Это Арти, Красноуральск, Кушва, Малышева, Североуральск, Серов и Реж.

Условия Фонда состоят в следующем: 50% показываемых в кинотеатре фильмов должны быть отечественными.

Напомним, в Свердловской области планируют внедрить оборудование для незрячих и глухих граждан в кинотеатры региона. Устройства установят в пяти муниципалитетах: Богдановиче, Верхнем Тагиле, Полевском, Серове и Сысерти.