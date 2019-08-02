Киев, 2 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Новому правительству Украины важно ввести механизм монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции Блок Петра Порошенко Юрий Бублик.

«Я больше склоняюсь к монетизации выдачи субсидий. Людей нужно мотивировать и стимулировать экономить, стимулировать к энергоэффективности, к утеплению своих домов. Это принесет результат через год-два», — сказал Бублик.

Он напомнил, что на Украине работающий сутра до вечера гражданин не всегда может полную оплатить стоимость коммунальных услуг, после того как с 2014 года правительство в 12 раз повысило цены на газ.

«Нужно поднимать экономику, нужно, чтобы человек мог заработать себе на достойную жизнь. Государство должно обеспечить инвалида достойной помощью, а пенсионера достойной пенсией — это долг государства. Мы должны отойти от этих субсидий. Нужно, чтобы человек, который сутра до вечера работает, мог позволить себе заплатить за газ, чтобы у него в комнате с маленькими детьми было не 18 градусов, а 23−24, чтобы им было комфортно… Это элементарные вещи для цивилизованного общества», — подчеркнул Бублик.

По его словам, накануне выборов украинские политики давали популистские обещания снизить тарифы на газ.

«Снижение тарифов на коммунальные услуги — это большие популистские заявления накануне выборов. До того времени пока украинцы как избиратели будут потреблять эти дешевые популистские заявления, до того момента мы будем иметь некачественную власть», — рассказал Бублик.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года украинские правительства во главе с Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом (созданы парламентской коалицией и поддержаны президентом Петром Порошенко) повысили цену на природный газ для населения и промышленности в 12 раз. Так, с 2013 году правительство продавало газ населению по цене от 725 грн. (87 долл по курсу НБУ на декабрь 2013 г.) за 1 тыс.куб.м., а в 2018 — 2019 гг. уже по цене от 8850 грн. (до 350 долл).

1 августапредставитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил о необходимости пересмотреть критерии для предоставления населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. По его словам, правительство планирует на 1 млн человек увеличить численность получателей субсидий. «Людям, у которых в последнее время не было права на субсидии, сообщат, что происходят такие изменения. Они должны подать документы. Прогнозирую, что это будет около 1 млн семей»,— рассказал Герус.