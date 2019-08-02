У Порошенко признали, что даже работающие украинцы не могут платить за газ
Киев, 2 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум.
Новому правительству Украины важно ввести механизм монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции Блок Петра Порошенко Юрий Бублик.
Он напомнил, что на Украине работающий сутра до вечера гражданин не всегда может полную оплатить стоимость коммунальных услуг, после того как с 2014 года правительство в 12 раз повысило цены на газ.
По его словам, накануне выборов украинские политики давали популистские обещания снизить тарифы на газ.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года украинские правительства во главе с Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом (созданы парламентской коалицией и поддержаны президентом Петром Порошенко) повысили цену на природный газ для населения и промышленности в 12 раз. Так, с 2013 году правительство продавало газ населению по цене от 725 грн. (87 долл по курсу НБУ на декабрь 2013 г.) за 1 тыс.куб.м., а в 2018 — 2019 гг. уже по цене от 8850 грн. (до 350 долл).
1 августапредставитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил о необходимости пересмотреть критерии для предоставления населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. По его словам, правительство планирует на 1 млн человек увеличить численность получателей субсидий. «Людям, у которых в последнее время не было права на субсидии, сообщат, что происходят такие изменения. Они должны подать документы. Прогнозирую, что это будет около 1 млн семей»,— рассказал Герус.