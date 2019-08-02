Ижевск, 2 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В Удмуртии до конца 2020 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» планируется открыть мобильный детский технопарк «Кванториум» для сельской местности и малых городов. Еще три технопарка — в Глазове, Воткинске и Сарапуле — намерены открыть до 2022 года, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики Детские технопарки появятся в моногородах Удмуртии к 2022 году

Мобильный технопарк, так же как и стационарные центры, будет работать с детьми по инженерному направлению. Кроме того, «Технопарк» будет заниматься подготовкой технической направленности учителей школ и организаций дополнительного образования.

Он будет создан на базе автомобиля «Газель Next» с семиместной кабиной, а также фургона-прицепа Business Van. Стоимость автомобиля — 7 млн рублей. Обучение здесь смогут пройти около 1 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ в ближайшие годы планирует сделать российскую школу одной из лучших в мире. Так, в частности, российских учителей ждет переподготовка, а российские регионы — открытие технопарков «Кванториум» и новых, современных школ с высокотехнологичным оснащением, заявила глава ведомства Ольга Васильева. Технопарки «Кванториум» появятся к 2024 году в каждом городе РФ с населением 60 тыс. человек.