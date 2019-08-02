Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Девочка 2012 года рождения погибла в результате дорожной аварии на КАД Петербурга днем 2 августа. Еще один ребенок — мальчик 2007 года рождения — получил травмы.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП на КАД Петербурга с погибшей девочкой

ДТП произошло около 13:05 мск на 32-м км внутреннего кольца КАД в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Водитель автомобиля Mazda, мужчина 1959 года рождения, двигался задним ходом в крайней правой полосе. Судя по всему, он пытался вернуться к пропущенному съезду с КАД. Отметим, что на скоростной автомагистрали движение задним ходом запрещено.

Совершая этот маневр, «Мазда» столкнулась с грузовым автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1985 года рождения.

Находившаяся в легковом автомобиле девочка погибла на месте.

Как отметили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ребенок перевозился с нарушением требований ПДД — без детского удерживающего устройства.

Мальчик и водитель автомобиля Mazda получили травмы средней степени тяжести. По факту трагедии проводится проверка.