Владимир, 2 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых и Международный университет имени аль-Мустафы (Ирак) договорились подписать соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, будет способствовать созданию центра русской культуры и русского языка в Багдаде. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба российского вуза.

Vlsu.ru Владимирский государственный университет

Накануне владимирский вуз с официальным визитом посетила делегация из Ирака. Её представили начальник отдела министерства высшего образования и научных исследований ближневосточного государства Ал-Саеди Хусейн Тбена Кахим, проректор Международного университета имени аль-Мустафы Хикани Халид Али Обэйд, главный администратор Международного университета имени аль-Мустафы Ал-Масооди Хуссейн Фтаихан Манси.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области науки, образования и реализации совместных культурных проектов. Договорённость сторон предусматривает подписание соглашения, которое, кроме создания культурного центра, обеспечит иностранным студентам ВлГУ прохождение производственной практики в иракском вузе.

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