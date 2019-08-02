Симферополь, 24 марта, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту оказалось временно перекрыто, сообщил 24 марта в своём Telegram-канале информационный центр о ситуации на автоподходах к этому объекту.

Иван Шилов ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в тексте сообщения.

В инфоцентре призвали водителей транспортных средств, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

Позднее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что переговоры немецких офицеров на тему атаки на Крымский мост являются фантазией, а также попыткой напугать Россию. Российский лидер также напомнил, что в этом разговоре сами его участники признают, что применение немецких Taurus может нарушить конституцию ФРГ, если указанные ракеты попадут в Крымский мост.