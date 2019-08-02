Собянин пообещал Москве новые горнолыжные трамплины
Москва, 2 августа, 2019, 15:13 — ИА Регнум. К 2021 году в Москве должен начать работу «уникальный объект» — горнолыжный кластер. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения канатной дороги в Воробьёвых горах Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Строятся два горнолыжных трамплина, которые будут соответствовать международным требованиям. Здесь же будет построено три горнолыжных склона, спортивная школа и целый ряд других объектов. Принято решение и начато проектирование эскалатора от южного входа метро «Воробьёвы горы» наверх. Уникальный объект, который стоит более двух десятков лет, будет восстановлен и улучшит транспортную инфраструктуру этого замечательного места. Надеюсь, к 2020−2021 годам эти объекты будут введены», — отметил Собянин.
По его словам, это будет «уникальный горнолыжный кластер Москвы».
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы заявил, что канатной дорогой в Воробьёвых горах воспользовалось более 800 тысяч человек с момента открытия в 2018 году.