Москва, 2 августа, 2019, 15:13 — ИА Регнум. К 2021 году в Москве должен начать работу «уникальный объект» — горнолыжный кластер. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения канатной дороги в Воробьёвых горах Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Строятся два горнолыжных трамплина, которые будут соответствовать международным требованиям. Здесь же будет построено три горнолыжных склона, спортивная школа и целый ряд других объектов. Принято решение и начато проектирование эскалатора от южного входа метро «Воробьёвы горы» наверх. Уникальный объект, который стоит более двух десятков лет, будет восстановлен и улучшит транспортную инфраструктуру этого замечательного места. Надеюсь, к 2020−2021 годам эти объекты будут введены», — отметил Собянин.

По его словам, это будет «уникальный горнолыжный кластер Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы заявил, что канатной дорогой в Воробьёвых горах воспользовалось более 800 тысяч человек с момента открытия в 2018 году.