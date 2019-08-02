Калуга, 2 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Калуге непогода не помешала традиционному шествию по случаю Дня Воздушно-десантных войск РФ на которое вышли более 250 человек, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Десантники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы

Участники праздничного мероприятия прошли организованной колонной по центральной улице города — Кирова. Маршрут военнослужащих запаса в десантных тельняшках и голубых беретах лежал от сквера Мира к Вечному огню на площади Победы. Здесь у мемориала десантникам, погибшим в локальных конфликтах при выполнении интернационального долга в ходе Афганской и Чеченской войн, состоялись минута молчания и митинг памяти. Также калужские десантники и их семьи возложили цветы к памятнику фронтовым медсестрам, могиле неизвестного солдата и мемориалу воинам-интернационалистам.

2 августа 2019 года в России отмечают 89-ю годовщину создания воздушно-десантных войск страны. В этот день, 1930 года на учениях ВВС Московского военного округа, которые проводились под Воронежем, с воздуха в составе специального подразделения было десантировано 12 человек.