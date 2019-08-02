Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Ивано-Франковск, Украина, 2 августа, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
В ходе беседы с главой сельсовета, Зеленский выяснил, что на строительство дороги нужно 175 млн гривен. Тогда он обратился к будущему депутату Верховной рады Иванчуку, избранному по местному мажоритарному округу.
Иванчук ответил, что в бюджете были заложены средства на строительство дороги, на что Зеленский уточнил, что речь идёт не о бюджете:
Иванчук согласился помочь, отметив, что представляет не тот округ, в котором находится Космач.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины представил нового губернатора Ивано-Франковской области. Им стал Денис Шмыгаль, несмотря на то, что ранее его кандидатуру раскритиковали в социальных сетях.
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