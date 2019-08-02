Калининград, 2 августа, 2019, 15:00 — ИА Регнум. В Калининградской области цены на арбузы, как, впрочем, и в других областях РФ, отличаются друг от друга иногда в два раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 августа. Если нижняя цена колеблется в районе 20 рублей за кг, то верхняя на Центральном рынке в Калининграде — 40 рублей.

PDPics Арбуз

В торговых центрах и супермаркетах, несмотря на относительно недавний старт продаж, цены уже акционные. Правда, они несколько выше, чем на рынке. Примерно по 25 рублей.

Что касается места происхождения, то торговцы декларируют в основном два направления — Узбекистан и Краснодар.