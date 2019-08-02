Ханчжоу, Китай, 2 августа, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Стеклянный мост Снежной Луны открылся на озере Цзяньху в городе Шаосин в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мост Снежной Луны. Фото: tuniucdn.com

Мост представляет собой стеклянную конструкцию длиной около 200 метров, проложенную вдоль древнего озера Цзяньху, на которой имеются стеклянные круглые смотровые площадки.

Снежная Луна Фото: Фото: sohu.com

Дорожки моста оснащены жидкокристаллическими панелями, имитирующие трескание стекла под ногами прогуливающегося, а также выводящие изображения акул и прочих опасных водных животных, пытающихся съесть отдыхающего. Также можно увидеть полярных медведей и мамонтов, вмороженных в лёд.

В ночное время суток мост ярко освещается всеми цветами радуги, чем выделяется на общем фоне. Центральным местом всей конструкции является смотровая вышка форме полумесяца в облаках. Со смотровой вышке открывается живописный вид на древние живописные пейзажи.

Жидкокристаллический мост. Фото: sohu.com

Вся конструкция, по видимому, адресует к древней китайской народной «Притче о Пастухе и Ткачихе», где фея Чжинюй вышла замуж за простого пастуха Нюлан. Впавшая в ярость Богиня Неба разлучила влюбленных. Раз в год в седьмую ночь седьмого дня сороки слетаются, образуя собой мост, чтобы влюбленные могли встретиться в небесах.

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