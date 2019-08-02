Москва, 2 августа, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Средняя стоимость размера страховки от ЧС составит порядка 200 рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, такую цифру назвал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

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«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.

В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Однако нормы коснутся регионов, где уже разработаны программы страхования жилья. Власти же должны определить список конкретных рисков, актуальных для субъекта РФ: от паводка до пожара и землетрясений.

Пока что в закон начнет действовать в четырнадцати регионах: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Страхование будет добровольным.