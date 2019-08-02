Брянск, 2 августа, 2019, 14:45 — ИА Регнум. 88-летняя жительница Советского района города Брянска несколько лет сидит одна в запертой квартире многоэтажного дома. В помещении давно нет воды, электричества и газа. Женщина знает, как её зовут и что родилась она в Навле. Соседи говорят, что старушку приходит навещать дочь, передаёт ей еду через окно на первом этаже. Случайных прохожих женщина иногда просит вылить свои отходы под кусты во дворе дома.

Sledcom.ru Следственный комитет

После того, как сюжет о женщине вышел в эфир телеканала «Городской», делом заинтересовалась прокуратура города. По словам заместителя прокурора Советского района Брянска Константина Мироненко, вместе с соответствующими службами был осуществлён выезд на место заточения пенсионерки, была проведена беседа с ней и соседями. Ведомство установит все обстоятельства, причину условий, способствующую такому развитию событий, и будет дана оценка, в том числе органам контроля.

Региональный Следственный комитет также организовал процессуальную проверку условий проживания и ограничения свободы жительницы Брянска. По её результатам будет дана принципиальная правовая оценка.