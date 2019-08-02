Чита, 2 августа, 2019, 14:42 — ИА Регнум. На территории Краснокаменского района Забайкальского края введён режим ЧС. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Режим ЧС введён из-за сложной обстановки в агропромышленном комплексе, «сложившейся в результате почвенно-атмосферной засухи, высоких дневных температур и суховейных явлений», говорится в постановлении.

Как сообщают местные СМИ, режим ЧС из-за засухи также введён в Калганском и Приаргунском районах Забайкалья. Отмечается, что в ближайшее режим ЧС может быть введён на всей территории края.