Оренбург, 2 августа, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В Оренбурге ветераны-десантники второй день отмечают День ВДВ. 1 августа они приняли участие в сдаче донорской крови. 2 августа в честь Дня ВДВ состоялся митинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Orenburg.ru День ВДВ

Утром 2 августа ветераны ВДВ собрались у памятника В. П. Чкалову на набережной Урала и колонной прошли по главной городской улице — Советской, затем проследовали до музея под открытым небом «Салют, победа!», где состоялся митинг.

Минутой молчания и оружейным салютом участники митинга почтили память оренбуржцев, погибших при исполнении воинского долга, возложили цветы к Вечному огню. В низком поклоне ветераны Воздушно-десантных войск склонились перед матерями своих товарищей.

Для гостей мероприятия прошли показательные выступления десантников. Оренбургские «голубые береты» продемонстрировали владение холодным оружием и боевым оружием и приемы рукопашного боя.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, продолжатся вечером 2 августа в парке им. 50-летия СССР.

Добавим, в Оренбурге насчитывается 137 ветеранов ВДВ, из них 25 — участники боевых действий, семь имеют правительственные награды.