Бишкек, 2 августа, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Власти Киргизии продолжают проводить либерализацию условий посещения республики иностранными туристами, и вводит упрощенный визовый режим для граждан еще 11 стран дальнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В этот список вошли Алжир, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ливан, Марокко, Непал, Пакистан, Тунис и Шри-Ланка.

Однако, облегченный визовый режим для граждан этих стран предусмотрен только в том случае, если они постоянно и легально проживают на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Бруней-Даруссалама, Бахрейна или Султаната Оман.

Для них краткосрочные туристические визы для посещения Киргизии на срок до одного месяца будут оформляться в упрощенном порядке при предоставлении резидент-карт и документов о виде на жительство в вышеотмеченных странах.