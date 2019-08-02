Вашингтон, 2 августа, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Обмен экономическими ударами между США и Китаем затягивается, а строить предположения по поводу дальнейших действий Дональда Трампа весьма непросто, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 2 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Бутуханов, комментируя заявления властей США и Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, президент США анонсировал введение с 1 сентября новых 10%-ых пошлин на китайские товары общим объемом 300 млрд долларов. В Пекине заявили, что будут вынуждены принять ответные меры и что вся ответственность за ситуацию ложится на США.

«Еще недавно казалось, что рано или поздно Дональд Трамп успокоится. Теперь процесс затягивается и грозит перерасти в долгосрочный тренд. Сказавши «а», Трамп говорит и «б». И последствия такой политики становятся всё более осязаемыми.

Следует готовиться к новым осложнениям. Среди них — рост цен и снижение темпов экономического роста, в том числе и в Китае — а это важно как для самого Китая, так и для нас, и для США. А строить предположения о дальнейших шагах в случае с Трампом затруднительно», — отметил Александр Бутуханов.