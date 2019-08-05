Курильск, Сахалинская область, 5 августа, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Сахалинскую область и посещение им курильского острова Итуруп включали в себя также совещание в Южно-Сахалинске, результаты которого могут иметь важное значение для развития экономики Курил. О том, как укрепить хозяйство на Курилах, рассказывает ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

В ходе совещания в Южно-Сахалинске врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил Медведева рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах. Российский премьер-министр счел это предложение интересным, заявив, что «инструмент активизации бизнеса именно на этих островах» действительно необходим. Ускоренное развитие Курил могло бы стать здравой альтернативой тому, чтобы «завлекать» японских предпринимателей, поскольку для Токио «совместная хозяйственная деятельность» с Россией, похоже, окончательно стала эвфемизмом ползучего захвата российских островов.

А вот развитие отечественного предпринимательства и улучшение жизни населения Курил могло бы несколько охладить горячие головы в Японии, планирующие «скупить» российскую территорию медленно.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Обнуление налогов на Курилах — лучше поздно, чем никогда».