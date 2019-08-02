Москва, 2 августа, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В Госдуме считают цинизмом попытки США взвалить вину на Россию за слом ДРСМД, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Ответственность за слом ДРСМД лежит исключительно на США. Попытки перекладывать вину за односторонний выход американской стороны из договора на Россию — откровенный цинизм», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий напомнил, что Россия дала Америке возможность сохранить ДРСМД.

«Однако Вашингтон предпочел в угоду линии по установлению собственной гегемонии «снести» один из столпов мировой архитектуры контроля над вооружениями», — констатировал глава комитета Госдумы.

Вашингтон планомерно шел на разрыв ДРСМД, обеспечивая себе таким образом «свободу рук» в условиях развязанной им же политики конфронтации в отношении России и Китая, указал он.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп поручил разработать новые меры для начала «новой эры» контроля за вооружениями, сообщает Госдепартамент США.