Киев, 2 августа, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Вечером в четверг, 1 августа, было опубликовано «сообщение» об отставке Андрея Богдана, главы офиса (администрации) президента Украины. Сообщение было выдержано в иронических тонах — в своем «заявлении» Богдан якобы попросил Владимира Зеленского уволить его по собственному желанию «с момента желания». Узнаваемый стиль «95 квартала», свидетельствующий о том, что Зеленский имеет к этому пробросу самое непосредственное отношение.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Комментарии украинских наблюдателей и СМИ сводятся к тому, что на отставке Андрея Богдана настаивают в Вашингтоне. Там, мол, недовольны тем, что столь высокий пост занимает «адвокат Игоря Коломойского». Проблема, разумеется, не в сомнительном имидже украинского олигарха. А в том, что он куда более искушен и состоятелен в политических вопросах, чем «95 квартал», и, следовательно, менее удобен для США.

Все эти кадровые споры и трения весьма мало отражаются на реальном содержании украинской политики. Коллективный Зеленский уже показал, что содержательных изменений не будет. Не будет ни попыток вернуть мир в Донбассе, ни попыток нормализовать общественно-политический климат, ни попыток совместить экономическую политику с законами природы и здравого смысла. Будет распродажа земли и имущества, а также сотрудничество с МВФ.

Украинские политики, активно боровшиеся с Петром Порошенко, до сих пор, кажется, вполне искренне видят только одну эту цель своей деятельности. Новость об очередном уголовном деле против него радует их едва ли меньше, чем его поражение на президентских и парламентских выборах. Но если содержание политики в стране не изменится, то так ли уж важно «вымести» бывшего президента из политической жизни или даже посадить его?

Выбирать и лавировать между интересами олигарха и интересами Вашингтона — вот содержание украинской политики. Место Порошенко занял Коломойский за ширмой коллективного Зеленского. К народу и экономике Украины все эти споры имеют весьма мало отношения. Большая политика существует вроде бы в том же государстве, но в совершенно отдельном мире. Но о прискорбных последствиях такого разрыва говорить на Украине не принято.

А уже днем в пятницу, 2 августа, Владимир Зеленский выступил, наконец, и со своим комментарием к «отставке» Богдана. И подтвердил, что такое заявление действительно написано. Более того, его написал не только Богдан, но и все остальные. Готовы, мол, уйти, если выяснится, что не получается. Выглядит всё это как красивый политический пиар — если не обращать внимание на то, что это лишь форма безответственности несамостоятельных руководителей.