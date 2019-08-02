Москва, 2 августа, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Акция 3 августа 2019 года в Москве не согласована с властями столицы и незаконна. Официальное сообщение опубликовано на сайте МВД РФ по г. Москве.

Мвд.рф Полиция

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В пресс-службе пояснили, что, несмотря на неоднократные предупреждения в интернете продолжаются призывы к участию в массовом мероприятии в центре Москвы.

МВД призывает граждан воздержаться от участия в несанкционированной акции, напоминая, что за это предусмотрена ответственность в соответствии с законом, а также возрастает риск провокаций.

В свою очередь правоохранительные органы будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, префектура Центрального АО в Москве запретила пикет 3 августа на Бульварном кольце.

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