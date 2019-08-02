Москва, 2 августа, 2019, 14:16 — ИА Регнум. 60 тысяч американских военнослужащих будут переброшены на северо-восток Сирии. Об этом в интервью изданию Yeni Safak сообщил турецкий генерал в отставке, бывший командующий спецназа Абдулла Кылычарслан.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По словам генерала, 25 тыс. грузовиков и сотни самолетов с оружием и транспортными средствами, отправленные в Сирию Вашингтоном, предназначены для 60 тыс. солдат, которые будут развернуты на северо-востоке в рамках плана оккупации Сирии.

«Это оборудование и оружие в настоящее время ожидают американских солдат, которые будут отправлены в Сирию с базы в Дохе, из Средиземного моря и порта Басра», — заявил Кылычарслан.

По словам турецкого военного, цель этих действий заключается в создании оккупационного коридора, который охватывает юго-восток Турции. Он также отметил, что США постепенно закладывали основы этого плана в течение последних 30 лет, американские приготовления начинают напоминать те, которые предшествовали вторжению в Ирак в 2003 году. Угрозы и риски для Турции возрастают с каждым днем.

Генерал считает, что первая «ловушка-коридор» была создана США против Турции в 1991 году.

«Администрация США в то время мобилизовалась для того, чтобы создать буферную зону на наших границах до вторжения в Ирак, чтобы открыть поле для действий Рабочей партии Курдистана», — подчеркнул он.

Абдулла Кылычарслан также добавил, что действия турецкой армии сорвали создание террористического коридора, который простирался бы от прибрежной сирийской Латакии до Айн-аль-Араба, Манбиджа, Камышлы, Рас-аль-Айна и Шаддади, в случае его создания весь Ближний Восток был бы вовлечен в еще больший хаос и бедствия. В данном случае генерал имеет в виду проведение двух военных операций Турции на территории Сирии против вооруженных формирований сирийских курдов: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

В настоящее время Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников, контролируют 28 процентов сирийской территории к востоку от реки Евфрат. СДС созданы, готовятся, финансируются и поддерживаются США и их союзниками по международной коалиции. Отряды Народных защитников Турция внесла в список террористических организаций и считает их сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Генерал Кылычарслан считает, что нет смысла тратить время на переговоры с США на создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, поскольку им нельзя доверять. Вместо этого следует незамедлительно начать военную операцию в этом регионе против курдских вооруженных формирований.