Михайловский район, Волгоградская область, 2 августа, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Следственные органы Волгоградской области 2 августа возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки в Михайловском районе. Как рассказала женщина-опекун, ребёнок 2003 года рождения, инвалид с детства, вышла из частного дома 31 июля и направилась в помещение, находящееся на территории домовладения. Больше девочку никто не видел. На место происшествия выехали руководитель отдела криминалистики и следователь-криминалист аппарата регионального Следственного комитета.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Служебная собака

«В случаях безвестного исчезновения ребенка органами Следственного комитета Российской Федерации всегда возбуждаются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, что позволяет предпринять наиболее полный комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств случившегося», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В населённом пункте Раздоры развернут оперативный штаб. На месте работают 250 сотрудников полиции, кинологи, а также представители казачества, местной администрации и общественности. Поиски ведутся и с неба: работают квадрокоптеры МЧС.