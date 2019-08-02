Ханты-Мансийск, 2 августа, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Югре почти 24 тысячи жителей региона приняли участие в голосовании по выбору подарка новорожденному. По итогам голосования на портале «Открытый регион» предпочтение было отдано мультикарте с 20 тысячами рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

(сс) TerriC Детская одежда

Напомним, по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соответствии с концепцией Десятилетия детства в регионе каждый новорождённый в Югре, начиная с 1 января 2020 года, получит свой первый подарок.

Жителям Югры предлагалось выбрать в качестве подарка новому земляку либо комплект детских принадлежностей, либо за мультикарту, на которую зачисляются 20 тыс. рублей.

По итогам онлайн-голосования 84% респондентов проголосовали за мультикарту «Расту в Югре».