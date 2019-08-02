Ивано-Франковск, Украина, 2 августа, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В ходе визита в Ивано-Франковскую область, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу администрации области Дениса Шмыгаля, сообщило 2 августа информационное агентство «УНН».

President.gov.ua Владимир Зеленский в Ивано-Франковской области Украины

"Я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Шмыгаль является «политическим волонтёром», который хочет сделать что-то хорошее для Украины за небольшой срок.

Напомним, ранее Зеленский предлагал жителями региона рассмотреть кандидатуру Шмыгаля на своей странице в социальной сети Facebook, однако она не получила поддержки, поскольку ранее Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит Ринату Ахметову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подтвердил тот факт, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке. В то же время Зеленский документ пока не подписал.

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