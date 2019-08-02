Ялта, Крым, 2 августа, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В Ялте отвратительная ситуация с транспортными перевозками, поэтому директор городской автостанции отстранён от должности. Об этом 2 августа на выездном совещании по проблемным вопросам Ялты заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Барвенковский Троллейбус. Ялта

«По транспортным перевозкам в Ялте ситуация, могу сказать, отвратительная. Принято решение об увольнении директора ялтинской автостанции», — сообщил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, местные жители неоднократно высказывали своё недовольство плохой работой и техническим состоянием общественного транспорта в Ялте.

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