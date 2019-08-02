Москва, 2 августа, 2019, 13:52 — ИА Регнум. В России необходимо на законодательном уровне обязать производителей ставить ограничители на окнах квартир, где есть дети. Так как в последние время случаи падения несовершеннолетних из окон происходят с пугающей частотой. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль.

Premier.gov.ru Леонид Рошаль

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Он отметил, что ранее неоднократно пытался привлечь внимание общественности к этой теме через средства массовой информации, однако безрезультатно: «дети продолжают выпадать, умирать или становиться инвалидами», а чиновники не торопятся принимать законы.

«Путину, Медведеву, Матвиенко, Володину. Хватит разговоров. Немедленно законодательно обязать ставить ограничители на окнах квартир, где дети», — написал Рошаль в Twitter, напомнив о сотнях выпавших из окон детей в России.

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Так, только за одну неделю в клинику Рошаля привезли пятерых выпавших из окон детей.

«Лоббирую не производителей, а детские жизни, — подчеркнул профессор. — Сколько еще времени дети в современной России будут выпадать из окон? Сколько еще нужно детских смертей, чтобы этим вопросом занялись всерьез?»

Как сообщало ИА REGNUM, только за первые пять месяцев 2019 года в России из окон квартир выпали более 100 детей, 15 из них погибли. За 2018 год таких случаев произошло более 900. Летальным исходом они закончились для 123 детей, 33 несовершеннолетних стали инвалидами.