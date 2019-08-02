Севастополь, 2 августа, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Десантники и военнослужащие разведывательных подразделений Черноморского флота провели показательное выступления в день 89 годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России. Об этом 2 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Фото пресс-службы правительства Севастополя День ВДВ в Севастополе

«Основные праздничные мероприятия проходят на площади перед памятником «Матросу и Солдату» на мысе Хрустальный, где состоялись показательные выступления десантников. Зрители увидели захват базы террористов, обезвреживание бронеавтомобиля главаря бандитов, приемы рукопашного боя. В выступлениях также приняли участие воспитанники спортивного военно-патриотического клуба «Победа» и бойцы спецподразделения СОБР», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, рядовые жители города и военнослужащие возложили венки и цветы воинам-десантникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на мемориальном кладбище в посёлке Дергачи, а затем у памятника севастопольцам, погибшим в Афганистане в городском сквере воинов-интернационалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ветераны ВДВ внесли большой вклад в успех Русской весны на полуострове.