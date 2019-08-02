Рим, 2 августа, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В случае выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения Италия может потерять до 139 тысяч рабочих мест, передаёт Italia Oggi в пятницу, 2 августа, со ссылкой на исследование бельгийского университета Левена.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Ещё больше рабочих мест могут потерять Франция (141 тысяча) и Германия (291 тысяча), не говоря уже о самой Великобритании (526 тысяч).

Если же стороны все же достигнут договорённости, то ущерб для рынка труда будет значительно меньше, полагают эксперты — к примеру, Италия лишится «всего» 31 тысячи рабочих мест.

В конце июля 2019 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудил эти вопросы в телефонном разговоре с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном, напоминает издание. Джонсон, по данным пресс-службы Конте, выразил готовность способствовать защите прав проживающих в Великобритании итальянских граждан.