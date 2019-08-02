Руднянский район, Волгоградская область, 2 августа, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В Руднянском районе Волгоградской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Согласно постановлению губернатора, карантин установлен на 10 дней на территории Лопуховского сельского поселения, где в одном из личных подсобных хозяйств обнаружили возбудителя инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свиньи

В зону карантина вошла территория радиусом 5,6 километра. Это поселения, расположенные на правом берегу реки Медведица. Помимо села Лопуховки, сюда попали Березовка, Громки и Ушинка. Всё поголовье свиней будет изъято и уничтожено, как требуется в соответствии с законодательством.

Как напоминает ИА REGNUM, это второй случай АЧС с начала года. 16 июля региональное Управление Россельхознадзора обнаружило вспышку инфекционного заболевания на территории Дубовского района Волгоградской области.