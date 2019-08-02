Киров, 2 августа, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В рамках реализации мероприятий, направленных на увеличение рождаемости в целях достижения целевых показателей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», в Кировской области планируется премировать врачей, которые отговорят женщин от прерывания беременности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

По словам главы ведомства Андрея Черткова, за каждый отказ от аборта и постановку на учет по беременности врачам кризисных центров планируется выплачивать 4 тыс. рублей единовременно. Процесс можно будет отследить, поскольку все данные будут аккумулироваться в единой информационной системе.

Зампред правительства Дмитрий Курдюмов отметил, что многие женщины не знают о мерах государственной поддержки, на которые могут рассчитывать в регионе семьи с детьми.

ИА REGNUM напоминает, с декабря 2018 года кировские врачи для снижения смертности от новообразований получают ежемесячную стимулирующую выплату в размере 5 тыс. рублей за выявление онкологических заболеваний. В июне текущего года такую выплату получили 172 специалиста первичного звена. Аналогичные выплаты действуют для участковых врачей с июля прошлого года за снижение уровня смертности на прикрепленном участке, а также работников первичного звена за снижение смертности от болезней системы кровообращения.