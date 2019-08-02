Москва, 2 августа, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Двое ранее задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков в Москве 27 июля взяты под стражу. Такое решение сегодня, 2 августа, вынес Пресненский суд столицы.

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Так, по ходатайству следователя были арестованы Кирилл Жуков и Самариддин Раджабов. В СИЗО оно будут находиться до 27 сентября.

По данным следствия, во время несанкционированного митинга Жуков намеренно ударил сотрудника Росгвардии, а Раджабов кинул в другого стража порядка бутылку с водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 2 августа, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для ещё одного предполагаемого организатора беспорядков в Москве — Ивана Подкопаева.

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Напомним, несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы оппозиция пыталась провести 27 июля. Всего в ходе мероприятия сотрудники полиции задержали более тысячи человек, большую часть из которых в тот же день отпустили.

Следственный комитет возбудил уголовно дело о массовых беспорядках и нападениях на представителей правопорядка. В рамках дела были арестованы пять человек.