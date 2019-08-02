Донецк, 2 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В районе посёлка Опытное на украинских минах подорвалась группа боевиков ВСУ численностью до шести человек, заявил 2 июля во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По предварительным данным, трое диверсантов получили ранения различной тяжести и были с трудом эвакуированы. Наши подразделения огонь не открывали, предоставив возможность беспрепятственно покинуть «серую зону». По имеющейся информации, диверсанты входили в состав подразделения восьмого полка спецназначения ССО (Сил специальных операций — ИА REGNUM )», — рассказал он.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее в районе Опытного работали инженерные подразделения ВСУ, которые минировали территорию дистанционным способом без составления карт минных полей и без установки предупреждающих знаков.

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