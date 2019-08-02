Пекин, 2 августа, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Китайская валюта ослабла по отношению к доллару США, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Юань уступил доллару 58 базисных пунктов, опустившись до отметки 6,8996 за доллар. При этом, относительно показателей 25 июля текущего года юиань и вовсе уступил доллару 259 базисных пунктов, что довольно существенно.

Напомним, что 25 июля китайская валюта укрепилась к доллару на 123 базисных пункта, достигнув отметки 6,8737 за доллар США. В целом, последние месяцы юань значительно сдал доллару. Ряд экспертов это связывает с торговыми войнами США против Китая.