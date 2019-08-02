Новосибирск, 2 августа, 2019, 13:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области по состоянию на 1 июля расположено 58 «проблемных» жилищных объектов, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

По данным ведомства, между новосибирскими застройщиками и дольщиками заключено более 35 тыс. договоров на сумму более 76 млрд рублей. Строительство более 370 объектов недвижимости в регионе осуществляют 193 организации. В первом полугодии текущего года сотрудники прокуратуры выявили 139 нарушений законодательства в сфере долевого строительства жилья со стороны застройщиков. Было внесено 44 представления, возбуждено три уголовных дела.

В 2019 году восстановлены права участников строительства трёх «проблемных» объектов, в строительство которых вложены средства более 450 граждан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля около 40 дольщиков микрорайона «Новомарусино», строительство которого было заморожено, вышли на митинг в Новосибирске.