Салехард, 2 августа, 2019, 13:11 — ИА Регнум. На Ямале в первом полугодии 2019 года общее число нарушений в сфере ЖКХ, выявленных прокурорами, составило порядка двух тысяч. Об этом было заявлено на совещании по обеспечению законности в жилищно-коммунальной сфере, которое провёл 1 августа заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

На Ямале ситуация с соблюдением законности в сфере ЖКХ остаётся напряжённой, отметил заместитель Генерального прокурора России. В отопительный период 2018—2019 годов в Ямало-Ненецком округе зафиксировано 712 технологических инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры. Что недопустимо в условиях климата Крайнего Севера.

Прокурорскими проверками выявлялись несоблюдения сроков выполнения ремонтных работ эксплуатирующими организациями, необеспечение запаса топлива, неисполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами, а также незаконное начисление жильцам многоквартирных домов платы за коммунальные услуги.

В первом полугодии 2019 года благодаря прокурорскому реагированию на Ямале погашена задолженность за топливно-энергетические ресурсы в сумме 174 млн рублей, произведён перерасчёт гражданам коммунальных платежей на сумму более 1,1 млн рублей.