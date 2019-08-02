Джакарта, 2 августа, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Глава отдела по защите граждан и юридических лиц Индонезии министерства иностранных дел страны Джуда Нуграха заявил, что МИД продолжает следить за ситуацией в Гонконге, сообщает Sindonews.

(сс) Hf9631 Протесты в Гонконге

«Мы будем продолжать отслеживать ситуацию в Гонконге. До сих пор условия для наших жителей там относительно безопасны, но, если дела пойдут хуже, мы обязательно предпримем шаги», — отметил он.

По его словам, Генеральное консульство Индонезии в Гонконге обратилось к гражданам своей страны с призывом не участвовать в демонстрациях и избегать массовое скопление народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге вспыхнули несколько недель назад из-за инициированного местными властями законопроекта, который предусматривает выдачу из Гонконга в материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

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