Киров, 2 августа, 2019, 13:06 — ИА Регнум. По итогам проверок за первое полугодие 2019 года в Кировской области выявлено 503 случая хищения электроэнергии и три факта потребления без договора. По данным Кировэнерго, общий объем потреблённой таким образом энергии составил 3,850 млн кВт/ч, сообщили ИА REGNUM в компании.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчик электричества

Основная часть нарушителей — 98% — это физические лица. Среди юридических лиц незаконно потребляли электричество индивидуальные предприниматели, садоводства и компании лесного комплекса. В ряде случаев хищения происходили с помощью так называемых «заряженных счетчиков», которые занижают показатели потребления, также потребители используют неодимовые магниты.

ИА REGNUM напоминает, рост числа случаев хищений электроэнергии растет во многих регионах России. Так, в Новосибирске в январе-мае количество сообщений о таких случаях увеличилось на 33%. В Калужской области энергетики пресекли кражу электричества на 1,4 млн рублей. В Ингушетии с начала года выявлено фактов хищения электроэнергии на общую сумму около 213 млн рублей.