Челябинск, 2 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. В Челябинской области задержали 20 тонн пшеничных отрубей, которые ехали из Казахстана. Это произошло 2 августа в пункте пропуска «Троицк», сообщили журналистам в областном управлении Россельхознадзора.

Пшеничные отруби

Груз следовал из Кустаная в Челябинск. Но при проверке выяснилось, что среди сопровождающих отруби документов нет фитосанитарного сертификата Казахстана.

Перевозчик был оштрафован. А груз вернули в Казахстан.