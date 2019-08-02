Нью-Дели, 2 августа, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В 2018/19 финансовом году объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Индии достигли рекордной отметки в 64,37 млрд долларов. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

Согласно официальному отчету департамента развития промышленности и внутренней торговли (DPIIT), в 2018/19 ф.г. общий объем прямых иностранных инвестиций в индийскую экономику увеличился на 3,4 млрд долларов по сравнению с 2017/18 ф.г. Специалисты DPIIT также отметили, что за последние пять лет общий приток ПИИ в Индию превысил уровень в 286 млрд долларов. Прямые иностранные инвестиции в значительной мере поспособствовали притоку ресурсов и новых технологий в южноазиатское государство, в значительной мере ускорив его экономический рост.

Напомним, что в своей внешнеэкономической политике правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди делает ставку на привлечение иностранных инвестиций. Ранее вице-председатель правительственного экспертного центра Национального института трансформации Индии (NITI Aayog) Раджив Кумар подчеркнул, что федеральное правительство достигло больших успехов в сфере либерализации инвестиционного режима и не намерено останавливаться на достигнутом. Вице-председатель NITI Aayog заявил, что правление Нарендры Моди запомнится «Большим взрывом» реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны.